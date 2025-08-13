كتب- أحمد عادل

في تطور جديد أنهت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة مع المنتجة سارة خليفة و27 آخرين، لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا تصنيع وتوزيع المخدرات التي تم الكشف عنها مؤخرًا.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول -حصل مصراوي على نسخة منها-، عن تفاصيل دور "سارة خليفة" وشقيقها في التشكيل العصابي.

وبحسب النيابة جاءت سارة ضمن مؤسسي تشكيل عصابي مكوّن من 28 متهمًا، متورط في تصنيع وخلط وترويج مواد مخدرة مركبة داخل البلاد، باستخدام مواد كيميائية يتم استيرادها من الخارج، وتوزيعها لاحقًا عبر شبكات ممنهجة، امتدت لتشمل مناطق مختلفة بالمحافظات.

التحقيقات كشفت أن العصابة، التي تنتمي إليها خليفة بحسب أوراق القضية، استخدمت شققًا سكنية كمقرات يتم فيها خلط وتصنيع المواد المخدرة داخل معدات، وذلك قبل تعبئتها في عبوات وتوزيعها، إذ ضبطت الأجهزة الأمنية خلال المداهمات ما يزيد على 648 كيلوجرامًا من المواد المخدرة.

وأقرت المنتجة أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية بشأن علاقتها بالمتهمين والإفصاح عن مصادر دخلها و قائمة المضبوطات في القضية، بالإضافة إلى تورطها في الاعتداء على شخص وهتك عرضه داخل غرفة النوم الخاصة بها.

ومع انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة "سارة خليفة" و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء على شخص وهتك عرضه.

ويقدم "مصراوي" تغطية لتفاصيل التحقيق مع "سارة خليفة" في قضية المخدرات الكبرى:

