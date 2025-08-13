كتب – أحمد عادل:

أسدلت تحقيقات النيابة العامة مع سارة خليفة و27 آخرين، في اتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، الستار عن مفاجأة تتعلق بهوية المتهم السابع في التشكيل العصابي، إذ تبين أنه شقيق المنتجة وأحد المسؤولين عن تخليق المواد المخدرة.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن المتهم السابع "محمد خليفة" يعد أحد المسؤولين في التشكيل العصابي عن تصنيع المواد المخدرة بالطريقة التي أمدهم بها المتهمون من الأول حتى الثالث.

كما كشفت التحقيقات أن "محمد خليفة" والمتهمين الخامس والسادس كانوا مسؤولين عن إجراء اختبارات على المواد المخدرة بعد تصنيعها، وتقديمها إلى متعاطين لبيان مدى تأثيرها، بالإضافة إلى تعبئتها وتخزينها في الوحدة السكنية التي استأجرها الأخير.

وقالت المتهمة الرابعة "سارة خليفة"، وهي المسؤولة عن ضخ الأموال للتشكيل العصابي وعقد الاجتماعات مع المتهمين الأول والثاني خارج البلاد، في أقوالها بالتحقيقات، إن المتهم السابع هو شقيقها.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة "سارة خليفة" و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.