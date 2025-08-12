كتب- علاء عمران:

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام "سارة خليفة" و27 آخرين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، عن دور المنتجة في تشكيل منظمة إجرامية تخصصت في جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن دور المتهمة الرابعة "سارة خليفة" تمثل في ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة، وعقب التعاقد على هذه المواد وشرائها، يقوم المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين بإدخال تلك المواد إلى البلاد.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين الخمسة الأُوَل تولوا إعداد وتنظيم وتوزيع الأدوار على الشركاء وتحديد الأعمال المستهدفة من التنظيم والمزمع ارتكابها، حيث قام المتهمان الأول والثاني، المتواجدان خارج البلاد، بشراء صفقات المواد المستخدمة في تصنيع المخدر من دولة الصين واستجلاب طريقة التصنيع، وإمداد المتهم الثالث بها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى الثالث استخدموا آخرين لتصنيع وإنتاج هذه المواد المخدرة المزمع الاتجار فيها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابع والخامس، وهما على علم بالغرض من تأليف المنظمة، مضطلعين بأدوار في إدارتها، واستقطبوا جميعاً باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين ليشتركوا بأدوار لتحقيق الأعمال المستهدفة من المنظمة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الخامس حتى السابع تولوا تخليق المخدر عن طريق تحضير هذه المواد وخلطها بنسب محددة وفقاً لطريقة معينة أمدهم بها المتهمون الثلاثة الأُوَل، وإجراء اختبارات وتجارب عقب التصنيع عن طريق تقديمها لآخرين لتعاطيها للتأكد من مفعولها المخدر تمهيداً لبيعها، وكان ذلك داخل وحدة سكنية استأجرها المتهم السادس كي يتم تصنيع المخدر فيها ثم تعبئته داخل أكياس أعدوها خصيصاً لذلك.

وقررت النيابة العامة إحالة المنتجة "سارة خليفة" و27 آخرين، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بالقاهرة الجديدة، على خلفية اتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

