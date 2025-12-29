إعلان

ضبط متهم بالنصب على مواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

05:08 م 29/12/2025

ضبط تعبيرية

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني وقيامه بممارسة أعمال الدجل.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة قوص بقنا) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته (هاتف محمول -بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي - الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتصويره مقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط متهم النصب على مواطنين العلاج الروحاني

