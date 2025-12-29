الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة طلاب بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص أحدهم يحمل سلاح أبيض بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن وأنه بتاريخ 24 الجاري حدثت مشاجرة بين طرف أول (3 طلاب) وطرف ثان (3 طلاب) جميعهم مقيمين بدائرة المركز؛ لخلافات بينهم بسبب اللهو تعدوا خلالها على بعضهم دون حدوث ثمة إصابات بالإضافة إلى قيام أحدهم بإشهار سلاح أبيض والتلويح به.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة، بحوزة أحدهم (السلاح الأبيض المستخدم في التعدي).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.