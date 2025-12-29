إعلان

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة طلاب بالشرقية

كتب : علاء عمران

05:17 م 29/12/2025

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص أحدهم يحمل سلاح أبيض بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن وأنه بتاريخ 24 الجاري حدثت مشاجرة بين طرف أول (3 طلاب) وطرف ثان (3 طلاب) جميعهم مقيمين بدائرة المركز؛ لخلافات بينهم بسبب اللهو تعدوا خلالها على بعضهم دون حدوث ثمة إصابات بالإضافة إلى قيام أحدهم بإشهار سلاح أبيض والتلويح به.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة، بحوزة أحدهم (السلاح الأبيض المستخدم في التعدي).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

