كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية المخدرات الكبرى، المتهمة فيها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين، عن تفاصيل المضبوطات التي عُثر عليها بحوزة المتهمين.

وأوضحت التحقيقات، في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن الأحراز تضمنت 648.363 كيلوجرامًا من مشتقات مخدر أندازول كاربوكاسميد المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات، و51 كيلوجرامًا من مساحيق ومواد سائلة ثبت معمليًا احتواؤها على المركبات الكيميائية المستخدمة في تصنيع مخدر الإندازول، إضافة إلى 30 جرامًا من مخدر الحشيش، و22 جرامًا من مخدر الفينيثيل أمين المدرج بجدول المخدرات.

كما شملت المضبوطات ماسكًا واقيًا من الغاز، و4 قفازات لليدين، وبندقية خرطوش يدوية، ومسدس عيار 9 مم، وسلاحًا ناريًا خرطوش، و44 طلقة من الأعيرة المستخدمة في الأسلحة المضبوطة.

وبحسب التحقيقات، بلغت قيمة المبالغ المضبوطة بحوزة المتهمين من الرابع حتى الأخير نحو 3 ملايين جنيه تقريبًا، و15 ألف دولار أمريكي، و2025 ريالًا سعوديًا، و3900 درهم إماراتي.

وأدلى مدير إدارة السلائف والكيماويات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشهادته، مؤكدًا أن المضبوطات التي ثبت خلوها من المواد المخدرة – والتي تم جلبها عبر الموانئ الجوية المصرية – تحتوي على المركب الكيميائي الذي يدخل في تصنيع مادة الإندازول المدرجة بالجدول الأول، وأن الأدوات المضبوطة تُستخدم في إتمام التفاعل الكيميائي لتصنيع المخدر، مطابقةً للطريقة والمقادير الواردة في المحادثات بين المتهمين الثالث والسادس.

وقررت النيابة العامة إحالة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخر، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

اقرأ أيضا:

نزاع على "شقة" ينتهي بقتل مالك عقار.. والمحكمة تخفف الحكم

تنسيق المعهد الفني الصحي الشرطي 2025-2026.. شروط ومزايا الالتحاق (ذكور – إناث)

قصة ذبح "طفل المهندسين" أمام أولاد عمومته بسوبر ماركت( كواليس صادمة)