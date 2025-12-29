إعلان

للاطلاع على الأوراق.. تأجيل محاكمة خلية عين شمس

كتب : صابر المحلاوي

04:00 م 29/12/2025

المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 24781 لسنة 2025 جنايات عين شمس، إلى جلسة 26 يناير الجاري للاطلاع.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من نهاية عام 2010 وحتى 11 أبريل 2024، تولى المتهم الأول قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأسندت للمتهم الأول تهمة تمويل جرائم إرهابية، حيث وفر أموالًا وأمد بها الجماعة محل الاتهام لارتكاب أعمال إرهابية، كما وُجهت للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

كما اتُّهم المتهمون من الأول وحتى الخامس بالترويج بطريقة غير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية، من خلال الترويج للانضمام إلى تنظيم "داعش" وأفكاره الداعية لاستخدام العنف، وذلك بالقول والكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجدي عبد المنعم إرهاب خلية عين شمس

