لزيادة نسب المشاهدات.. ضبط صانعة محتوى ترقص بطريقة خادشة

كتب : علاء عمران

05:20 م 29/12/2025

المتهمة

ضبطت الأجهزة الأمنية صانعة محتوى؛ صانعة محتوى نشرت مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

زيادة نسب المشاهدات ضبط صانعة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي صورة خادشة للحياء

