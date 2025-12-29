إعلان

القسام تعلن استشهاد أبو عبيدة ومحمد السنوار - فيديو

04:10 م 29/12/2025

أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، استشهاد الناطق باسمها.
ونشرت كتائب القسام بيان عسكري على لسان الناطق الجديد باسمها، اليوم الإثنين قالت فيه، "يا أبناء شعبنا، يا كل أحرار العالم، إننا اليوم نزف إليكم كوكبة عظيمة من أبناء شعبنا، ومن المجاهدين الأبطال الذين قضوا نحبهم وبعد خرق الاحتلال للهدنة في مارس الماضي".


وأضاف الناطق الجديد باسم القسام "نزف القائد الكبير الشهيد محمد السنوار، والناطق العسكري أبو عبيدة "حذيفة سمير عبد الله الكحلوت".

وفي أغسطس الماضي قالت القناة 14 العبرية، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تلقت، لأول مرة، تأكيدًا نهائيًا بشأن استهداف، أبو عبيدة، خلال هجوم شنّه جيش الاحتلال على غزة.

وتناول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العملية خلال اجتماع حكومي، قائلاً: "هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أبو عبيدة، ونحن ننتظر النتائج، لاحظت أن إعلان حماس تأخر قليلاً، ويبدو أنه لا يوجد من يعلنه"، في إشارة إلى إمكانية مقتله.

وزعمت القناة العبرية أن أبو عبيدة كان يختبئ في مبنى قرب أحد المخابز في حي الرمال بمدينة غزة، بعدما جُمعت عنه معلومات استخباراتية خلال الفترة الماضية، مشيرً إلى أن الأجهزة الأمنية علقت عقب الغارة بأن "الوضع يبدو جيدًا"، في إشارة إلى نجاح العملية.

