إعلان

بـ"مليون جنيه"..إيصال تحويل بنكي يكشف دور "سارة خليفة" في التشكيل العصابي

06:48 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

سارة خليفة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

أزاحت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام "سارة خليفة" و27 آخرين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة الستار عن تفاصيل معاملات بنكية بين المنتجة وأحد أفراد التشكيل العصابي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، عن عثور على صورة في هاتف المتهم "أحمد عطية" تحتوي على إيصال تحويل بنكي أرسلته له المتهمة الرابعة "سارة خليفة" بقيمة مليون جنيه.

وبمواجهة "سارة خليفة" بصورة الإيصال قالت: "أنا فعلا مفيش صلة بيني وبينه، واللي حصل في المحادثة دي أن والدة أحد المتهمين كلمتني وقالتلي إن جالها تحويل وهي مش عارفة تقراه عشان بالانجليزي، والمفروض أن التحويل ده يوصل لأحمد عطية وقالتلي كلمي أحمد عطية واديني رقم، وقالتلي افهمي منه".

وجاء في التحقيقات أن المتهمة الرابعة سارة خليفة المسؤولة عن ضخ الأموال للتشكيل العصابي وعقد الاجتماعات مع المتهمين الأول والثاني خارج البلاد لتنسيق عمل المتهمين واستيراد المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة "سارة خليفة" و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دور سارة خليفة في التشكيل العصابي تحويل بنكي يكشف دور سارة خليفة معاملات بنكية بين سارة خليفة والتشكيل العصابي قضية سارة خليفة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة