كتب- أحمد عادل:

أزاحت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام "سارة خليفة" و27 آخرين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة الستار عن تفاصيل معاملات بنكية بين المنتجة وأحد أفراد التشكيل العصابي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، عن عثور على صورة في هاتف المتهم "أحمد عطية" تحتوي على إيصال تحويل بنكي أرسلته له المتهمة الرابعة "سارة خليفة" بقيمة مليون جنيه.

وبمواجهة "سارة خليفة" بصورة الإيصال قالت: "أنا فعلا مفيش صلة بيني وبينه، واللي حصل في المحادثة دي أن والدة أحد المتهمين كلمتني وقالتلي إن جالها تحويل وهي مش عارفة تقراه عشان بالانجليزي، والمفروض أن التحويل ده يوصل لأحمد عطية وقالتلي كلمي أحمد عطية واديني رقم، وقالتلي افهمي منه".

وجاء في التحقيقات أن المتهمة الرابعة سارة خليفة المسؤولة عن ضخ الأموال للتشكيل العصابي وعقد الاجتماعات مع المتهمين الأول والثاني خارج البلاد لتنسيق عمل المتهمين واستيراد المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة "سارة خليفة" و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.