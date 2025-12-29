إعلان

وزير الأوقاف يناقش "معالجة الإعلام للإلحاد" في رسالة بجامعة المنيا (صور)

كتب : جمال محمد

05:47 م 29/12/2025
ناقش الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، رسالة علمية بجامعة المنيا حول "أطر المعالجة الإعلامية لقضية الإلحاد"، وذلك خلال زيارته التي استقبله فيها الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة.

وشارك وزير الأوقاف رئيسًا ومناقشًا للرسالة المقدمة من الباحث أحمد عبد ربه شقراني، والتي حملت عنوان: "أطر المعالجة الإعلامية لقضية الإلحاد في القنوات الفضائية واليوتيوب وانعكاسها على اتجاهات الجمهور - دراسة تحليلية ميدانية".

ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور حسن علي محمد، عميد كلية الإعلام بجامعة المدينة بالقاهرة مشرفًا ومناقشًا، والدكتورة سلوى أبو العلا الشريف، رئيس قسم الإعلام بجامعة المنيا مناقشًا، والدكتورة دعاء محمد فوزي مدرس العلاقات العامة مشرفًا.

ورحب الدكتور عصام فرحات بوزير الأوقاف، واصفًا إياه بـ "رمز من رموز العلم والفكر"، ومشيدًا بجهود الوزارة في ترسيخ الفكر الوسطي ونبذ العنف، كما أهداه درع الجامعة تقديرًا لإثرائه الحركة البحثية.

بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون بين الجامعة ومديرية الأوقاف لدعم قضايا التنوير وبناء الوعي الديني والأخلاقي.

حضر اللقاء الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم أبو الخير عميد كلية الآداب، والدكتور عمر خليفة مدير أوقاف المنيا، وعدد من الأئمة.

