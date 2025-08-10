التصالح ينهي أزمة "طالبي شبرا" في واقعة غش الثانوية العامة

كتب ـ رمضان يونس:

قررت نيابة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، إخلاء سبيل "سيف" طالب الثانوي العام، على خليفة اتهامه بطعن زميله "طه" أمام إحدى اللجان الثانوية العامة بشبرا، بعد رفض الأخير أن يعطيه إجابات امتحان مادة الكيمياء، وذلك بعد عدول الأخير عن أقواله في الدعوى.

وحضر المجني عليه الطالب "طه" بعد مثوله الشفاء، وأقر أمام النيابة بالتصالح مع زميله الطالب "سيف"، لتصدر النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيل الأخير من سرايا النيابة. وفق ما أكده بلال الفولي دفاع المجني عليه في تصريح خاص لمصراوي.

شروع في قتل أمام المدرسة

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم "سيف" تهمة الشروع في القتل في القضية رقم 19121 لسنة 2025 جنايات شبرا الخيمة ثان، بعد أن كشفت التحقيقات اعتدائه على زميله باستخدام سلاح أبيض "مطواه" أمام المدرسة.

التقرير الطبي

وأفاد التقرير الطبي المبدئي أن الطالب المجني عليه "طه"، يعاني من جرح قطعي في جبهة الرأس، وسحجات متفرقة بالوجه، بالإضافة إلى وجود جرح قطعي في الذراع يبلغ طوله 4 سم، وجرح قطعي غير نافذ بالبطن.

وذكر التقرير أن الطالب تلقى طعنة نافذة في الجهة اليسرى من البطن، ما استلزمت تدخلاً جراحيًا بالإضافة إلى جرح طعني بالصدر من الجهة اليسرى وتم خياطته وعمل قسطرة بالجرح.

بلاغ في شبرا بواقعة الطعن

وكان قسم شرطة شبرا الخيمة ثان قد تلقى بلاغًا من والد الطالب "طه"، أفاد فيه بتعرض نجله للطعن من قبل زميله وآخرين أمام مدرسة محمد فريد بمنطقة بهتيم، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح والد المجني عليه أن المتهم "سيف" طلب من نجله مساعدته في الغش داخل اللجنة، إلا أن "طه" رفض، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء الامتحان الأخير، فوجئ بوجود المتهم وآخرين في انتظاره أمام المدرسة، حيث قاموا بطعنه ثلاث طعنات تسببت له في شرخ الجمجمة.

القبض على الجاني

ونجح رجال المباحث في تتبّع خط سير الطالب المتهم، وألقوا القبض عليه داخل أحد أماكن اختبائه، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.