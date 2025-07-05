كتب- أحمد أبوالنجا:

صرح المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ قد باشرت أعمالها بانضباط في اليوم الأول بكافة المقار المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وأوضح أن عدد من تقدموا بأوراق الترشح بالنظام الفردي على مستوى الجمهورية بلغ 201 مرشحًا، بينما لم يشهد اليوم الأول تقدم أي مرشح على نظام القوائم.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أنها تابعت سير العمل في لجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع رؤساء اللجان، ولم يتم رصد أي معوقات طوال اليوم.

وأشار البيان إلى أنه تم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيًا.