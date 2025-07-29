فيديو يفضح الجريمة.. تفريغ "فنطاسين" صرف في الترعة والأمن يتحرك

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائدي جرارين بفنطاس بتفريغ حمولتهما من مياه الصرف الصحي في إحدى الترع بمحافظة الشرقية.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الجرارين غير المزوّدين بلوحات معدنية، كما تم ضبط قائديهما، وتبين أنهما عاطلان لا يحملان رخص قيادة، ومقيمان بمحافظة الشرقية.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة كما وردت بالفيديو، وتم التحفظ على المركبتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.