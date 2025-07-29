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"اصطدمت بيا يا بيه".. الداخلية تكشف كواليس خدعة عاطل احترافية لابتزاز السائقين | فيديو

04:06 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

المتهم

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كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتوقف أمام السيارات ومنعها من المرور، مدّعيًا أن قائديها قد صدموه وأصابوه، كما قام بتحطيم مرآة إحدى السيارات لرفض قائدها التوقف.
وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء إنه بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو في حينه، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الإسكندرية.
وبمواجهته، تبين قيامه بارتكاب الواقعة عمدًا، وإحداث إصابة بنفسه، في إطار أسلوب احتيالي يهدف إلى ترهيب المواطنين وادعاء تعرضه لحادث، للحصول على مبالغ مالية منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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