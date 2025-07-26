"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 39 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن دمياط وأسوان، توجيه الحملات الأمنية المكثفة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة غير المرخصة.

وأسفرت الجهود عن النتائج التالية:

- مديرية أمن دمياط:

ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها أكثر من 7 كجم من مخدر الحشيش، و12 كجم من مخدر البانجو، وأكثر من 13 كجم من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين، وضبط قطعتين سلاح ناري بدون ترخيص (2 فرد خرطوش)، وضبط 6 متهمين، لخمسة منهم معلومات جنائية مسجلة.

- مديرية أمن أسوان:

ضبط قضيتين في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالهما قرابة 7 كجم من مخدر الحشيش، وضبط قطعتين سلاح ناري بدون ترخيص (بندقية آلية – فرد خرطوش)، وضبط 3 متهمين، اثنان منهم مسجلون جنائيًا، وتنفيذ 818 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط الخارجين عن القانون.

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