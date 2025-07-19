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الداخلية تضبط 127 ألف مخالفة مرورية و302 سائقًا متعاطيًا خلال يوم واحد

12:06 م السبت 19 يوليه 2025

مخالفة مرورية - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 127.416 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 2.714 سائقًا، وتبين إيجابية 302 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

كما استمرت الحملات في مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال نفس الفترة من ضبط (870) مخالفة مرورية متنوعة، وفحص (213) سائقًا، تبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط (28) محكومًا عليهم بإجمالي (39) حكمًا، والتحفظ على (3) مركبات مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

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وزارة الداخلية مخالفة مرورية
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