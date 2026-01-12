إعلان

خطفت الأنظار تحت قبة البرلمان.. من هي النائبة ريهام أبو الحسن؟

كتب- أحمد العش:

11:36 م 12/01/2026

النائبة ريهام أبو الحسن

تصدر اسم النائبة ريهام أبو الحسن محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، عقب تداول مقطع فيديو من الجلسة الأولى لمجلس النواب، أثناء أدائها اليمين الدستورية، إذ لاقت إشادة كبيرة من الجمهور بسبب أدائها الهادئ والرقيق، إلى جانب حضورها اللافت.

وجذبت النائبة ريهام أبو الحسن، أنظار المتابعين مع انطلاق أعمال المجلس، إذ تفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع لقطة أدائها القسم، معبرين عن إعجابهم بطريقة الإلقاء وحضورها.

من هي النائبة ريهام أبو الحسن؟

تنتمي النائبة ريهام أبو الحسن، إلى القائمة الوطنية لحزب مستقبل وطن، إذ فازت بعضوية مجلس النواب ضمن قائمة الجيزة والصعيد، وكان رقمها 91 في القائمة ممثلة عن المرأة، وكان الاحتياطي لها في القائمة ميرفت أمين عبدالله دسوقي، لتبدأ مشوارها البرلماني وسط اهتمام إعلامي وشعبي ملحوظ.

وتعمل "أبو الحسن"، كطبيبة صيدلانية وهي خريجة الجامعة الألمانية بالقاهرة، وحصلت على بكالوريوس الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، كما تعمل حاليًا صيدلانية إكلينيكية ومجتمعية، وخبيرة في إدارة المخاطر واليقظة الدوائية بإحدى المؤسسات الطبية الكبرى، فضلًا عن عملها كخبيرة دوائية في مستشفى نسائم.

وتعود أصول ريهام أبو الحسن، إلى قرية القلعة بمركز قفط في محافظة قنا، وتنتمي إلى عائلة لها تاريخ سياسي واجتماعي بارز، فهي ابنة النائب السابق أبو الحسن رمضان صديق، عضو مجلس الشورى الأسبق، ورئيس رابطة أبناء قنا والأقصر حاليًا، وأحد الأسماء المعروفة في العمل العام.

وأكدت النائبة ريهام أبو الحسن، في وقت سابق، أن دخولها البرلمان يأتي امتدادًا لمسيرة العطاء الوطني لعائلتها، وسعيًا منها إلى إعلاء صوت المرأة وتعزيز دورها في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية، إلى جانب الاهتمام بالقضايا الصحية والمجتمعية.

وتحظى النائبة، بتقدير واسع بين زملائها ومرضاها، لما تتمتع به من كفاءة علمية وخبرة مهنية وروح إنسانية راقية، كما تعتبر واحدة من النماذج الشابة الملهمة في مجال الصيدلة والعمل العام، ما يجعلها محط أنظار شريحة كبيرة من الشباب والمهتمين بالشأن العام في مصر.

ريهام أبو الحسن مجلس النواب الجلسة الإجرائية اليمين الدستورية

