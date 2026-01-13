إعلان

زيلينسكي يحذر من هجوم روسي وشيك على أوكرانيا

كتب : مصراوي

12:48 ص 13/01/2026

فولوديمير زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن روسيا تستعد لشن هجوم كبير آخر على أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي في تصريحات إعلامية الإثنين، أن الهجوم الذي قد يحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، قد يتضمن استخدام طائرات مسيرة لتعطيل منظومات الدفاع الجوي، تليها رشقات صاروخية، داعيا الأوكرانيين إلى الالتزام التام بصفارات الإنذار الجوي.

ورجح الرئيس الأوكراني أن موسكو تسعى للاستفادة من موجة البرد القارس، حيث تنخفض درجات الحرارة حاليا في العديد من المناطق الأوكرانية إلى ما دون عشر درجات مئوية تحت الصفر خلال الليل.

وكان زيلينسكي قد حذر يوم الخميس الماضي من هجوم ليلي كبير للقوات الروسية.

وبعد ساعات قليلة، شن الجيش الروسي هجوما عنيفا على منطقة لفيف غرب أوكرانيا، حيث أعلنت موسكو لاحقا أن الهجوم تضمن استخدام صاروخ أوريشنيك الباليستي الجديد متوسط المدى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا هجوم روسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مشتغلتهاش قبل كدا".. ماجد الكدواني يكشف تفاصيل مشاركته الأولى في رمضان
زووم

"مشتغلتهاش قبل كدا".. ماجد الكدواني يكشف تفاصيل مشاركته الأولى في رمضان
حالة الطقس خلال ساعات.. أمطار رعدية على هذه المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس خلال ساعات.. أمطار رعدية على هذه المناطق
مفاجأة غير سارة لعمرو الجزار بعد اقترابه من الأهلي
مصراوي ستوري

مفاجأة غير سارة لعمرو الجزار بعد اقترابه من الأهلي
خطفت الأنظار تحت قبة البرلمان.. من هي النائبة ريهام أبو الحسن؟
أخبار مصر

خطفت الأنظار تحت قبة البرلمان.. من هي النائبة ريهام أبو الحسن؟
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
مقالات مصراوي

خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تأجيل بدء امتحانات الغد لمدة ساعة في هذه المحافظة.. بسبب الطقس السيئ
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد