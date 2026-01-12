إعلان

أول تعليق من أحمد عبد الحميد بعد وفاة ابنته: "أنا مش زعلان وراضي"

كتب - معتز عباس:

08:55 م 12/01/2026 تعديل في 08:56 م

أحمد عبدالحميد

علق الفنان الشاب أحمد عبد الحميد وفاة ابنته بعد رحيل والده بأسبوعين، وتأثره الشديد بما حدث من ابتلاءات الأيام الماضية.

وكتب أحمد عبدالحميد، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "متشكر لكل الناس اللي بتحبني ووقفت جمبي في مصيبتي بس الحمد لله ، اكتشفت الأيام التي فاتت إن ربنا بيحبني أكتر علشان يختبرني ويبتليني بجزء صغير من الابتلاءات اللي شافها الرسل والأنبياء وعباده القريبين.. أنا مش زعلان وراضي وحامد ومبسوط".

وأضاف: "أنا مش زعلان أنا راضي وحامد ومبسوط مبسوط إن ربنا رزقني بناس حلوة زيكم كلكم في ضهري واتاكدت من محبتكم اللي ربنا يقدرني وارد جزء منها ماشفش فيكم اي حاجة وحشة".

احمد عبدالحميد انستجرام

وأعلن أحمد عبدالحميد يوم 9 يناير الماضي، وفاة ابنته، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الأيام الماضية.

توفي الماكيير محمد عبد الحميد والد الفنان أحمد عبد الحميد، بعد صراع مع المرض، يوم 23 ديسمبر 2025.

أحمد عبدالحميد نجوم الفن

