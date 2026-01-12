حالة الطقس خلال ساعات.. أمطار رعدية على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الاثنين، أن البلاد تشهد خلال الساعات المقبلة انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للبرودة نهارًا على معظم المناطق.

وأوضحت "الهيئة"، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مشيرة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من محافظة مطروح.

وأضافت الأرصاد، أن فرص الأمطار الخفيفة تمتد إلى بعض المناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقدر بنحو 20 في المئة على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأكدت "الهيئة"، على وجود نشاط للرياح على كافة الأنحاء، إذ تتراوح سرعتها بين 35 و50 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وحذرت هيئة الأرصاد، من اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على جميع سواحل البحر المتوسط، إذ يتراوح ارتفاع الأمواج بين 3 أمتار ونصف و5 أمتار ونصف.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى تكون شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مطالبة السائقين بتوخي الحذر، مشيرةً إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدًا على القاهرة الكبرى تسجل 18 درجة.

