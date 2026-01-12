إعلان

حالة الطقس خلال ساعات.. أمطار رعدية على هذه المناطق

كتب : أحمد العش

11:27 م 12/01/2026

أمطار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الاثنين، أن البلاد تشهد خلال الساعات المقبلة انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للبرودة نهارًا على معظم المناطق.

وأوضحت "الهيئة"، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مشيرة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من محافظة مطروح.

وأضافت الأرصاد، أن فرص الأمطار الخفيفة تمتد إلى بعض المناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقدر بنحو 20 في المئة على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأكدت "الهيئة"، على وجود نشاط للرياح على كافة الأنحاء، إذ تتراوح سرعتها بين 35 و50 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وحذرت هيئة الأرصاد، من اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على جميع سواحل البحر المتوسط، إذ يتراوح ارتفاع الأمواج بين 3 أمتار ونصف و5 أمتار ونصف.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى تكون شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مطالبة السائقين بتوخي الحذر، مشيرةً إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدًا على القاهرة الكبرى تسجل 18 درجة.

اقرأ أيضًا:

مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض

الإيجار القديم.. الجريدة الرسمية تنشر قرار مد التقديم على شقق الإسكان البديل

الحكومة تكشف عن أخطر 10 شائعات في 2025.. تفاصيل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في الإسكندرية.. آخر أيام ترام الرمل "قبل التطوير" (قصة مصورة)
حكايات الناس

في الإسكندرية.. آخر أيام ترام الرمل "قبل التطوير" (قصة مصورة)
حالة الطقس خلال ساعات.. أمطار رعدية على هذه المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس خلال ساعات.. أمطار رعدية على هذه المناطق
وزير الدفاع الإيراني: في حال أي اعتداء علينا سنهاجم مصالح العدو في أي مكان
شئون عربية و دولية

وزير الدفاع الإيراني: في حال أي اعتداء علينا سنهاجم مصالح العدو في أي مكان

خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
مقالات مصراوي

خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي يغادر إيران
شئون عربية و دولية

الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي يغادر إيران

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال
تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
الجزار والوحش يفوزان بوكالة مجلس النواب
من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)