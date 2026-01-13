أكسيوس: ترامب يميل إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران

وكالات

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول أمريكي، أن معظم الخطوات المقترحة بشأن إيران حتى الآن غير عسكرية.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض، خلال تصريحات لأكسوس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران لمعاقبة النظام على قتل المتظاهرين.

وأوضح المسؤول في البيت الأبيض، أن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران ويدرس مقترحاتها لإجراء مفاوضات.

وبحسب أكسيوس من المتوقع أن يبحث ترامب اليوم الخيارات بشأن إيران في اجتماع مع كبار مستشاريه.

وأشارت المصادر، إلى أن بعض أعضاء إدارة ترامب تعتقد أن ضرب إيران قد يأتي بنتائج عكسية، ولكن يبدو أن ترامب يميل لضربها.