كتب – أحمد أبو النجا:

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (121,395) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص عدد (3,607) سائقين، وتبين إيجابية عدد (434) حالة لتعاطي مواد مخدرة.

كما واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (1,283) مخالفة مرورية متنوعة، شملت: السير عكس الاتجاه، تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بالأمن والمتانة.

كما تم فحص عدد (368) سائقًا، وتبين إيجابية عدد (25) حالة لتعاطي مواد مخدرة، وضبط عدد (24) محكومًا عليهم بإجمالي (48) حكمًا قضائيًا، بالإضافة إلى التحفظ على عدد (9) مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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