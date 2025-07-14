كتب - رمضان يونس:

طعنة واحدة بسلاح أبيض "مطواة" كانت كافية أن تشفي غليل "خربوش" وتنهي آمال "إسلام" على نحو مأساوي أمام مستشفى خاص بالتجمع، قبل مناقشته مشروع تخرجه من كلية العلوم جامعة القاهرة، إثر خلافا دار بينهما داخل كافية بإحدى مستشفيات التجمع كان سببها اللوم على إشعال "سيجارة".

"إسلام" الذي لم يشارف عامه الثالث والعشرين حينها، كان على أتم الاستعداد لاستقبال مناسبتان سعيدتان، الأولى تخرجه من كلية العلوم جامعة القاهرة، والثانية خطبته على محبوبته عقب انتهائها من امتحانات الثانوية العامة، لكن نهاية الابن الوحيد من الأولاد، سطرها "خربوش"، عامل في كافية بمستشفى شهير بالتجمع الخامس قبل تحقيق مراده.

مع مغيب شمس اليوم الثاني من رمضان عام 2024، تناكف "أحمد"، على غير عادته مع "خربوش"، بعدما عاتبه على إشعال سيجارة أمام زملائه فضلاً عن تأخره في وقت راحته، الأمر الذي استدعى الأخير لترك العمل داخل الكافيه: "سبته ومشيت عشان هو كان بيتلككلي" وفق ما قاله "خربوش" بالتحقيقات.

على جانبي الطريق، انتظر "خربوش" مديره "أحمد" حتى انتهي من ورديته، وحين تقابلا أمام المستشفى كاله بطعنة انتقامية بمطواة كان يخبئها بين طي ملابسه، إذ تركه يُصارع الموت على الطريق: "طلعت المطواة وضربته كذا مرة ومشيت ورميت المطواة عشان معملش بيها مشاكل تاني".

6 ساعات، تنقل فيها "إسلام" بين غرف المستشفى أملاً في النجاة من الطعنة القاتلة التي كالها له زميله حال خروجه من العمل بعدما تربصه به، لكن في الفجر فاضت روحه إلى بارئها بعدما فشلت مساعي الأطباء في إنقاذه.

أحُيل "خربوش" إلى محكمة الجنايات العاجلة، في الدعوى رقم 2916 لسنة 2024، بتهمتي قتل المجني عليه "إسلام" -طالب في كلية العلوم جامعة القاهرة-، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بسلاح أبيض "مطواة"، وتعاطيه للمواد المخدرة جوهر الحشيش، بعدما اعترف تفصيلًا بما جرى في الواقعة، عقب إلقاء القبض عليه من قبل رجال المباحث بمكان اختبائه في منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

خلال نظر محاكمته، عدلت المحكمة قيد ووصف الجريمة من تهمة القتل العمد مع الإصرار إلى تهمة ضرب أفضى إلى موت، من ثم عاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا، والسجن 3 سنوات عن تهمة تعاطيه للحشيش.

الدائرة "5" مستأنف جنايات التجمع الخامس، حددت جلسة 30 يوليو الجاري، كأولى جلسات نظر استئناف "خربوش" على حكم إدانته بالسجن 18 عامًا في واقعة اتهامه بقتل طالب كلية علوم جامعة القاهرة قبل تخرجه، أمام مستشفى خاص بالتجمع، بعد شجار بينهما على إشعال "سيجارة" داخل كافية.