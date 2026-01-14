كشف محمد، شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب، تفاصيل جديدة عن أزمة شقيقته، وأسماء من دعموها بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجأة، الأيام الماضية.

وأكد "محمد عبدالوهاب"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن 90% من الأخبار التي تنشر عن شيرين مغلوطة وغير صحيحة، مضيفا: "محدش ساعد غير اتنين احمد سعد وزينه بس ومحمود الليثي كان كل يوم عندها ".

وأضاف: "احنا بقي بعيد ليه عشان اللي انته شايفينه ده حياتها عبارة عن حرب، إحنا لما أدخلنا في ٢٢ من 4 سنين اتقال علينا ايه، إننا نهبنها ومستفيدين وناس وحشين طيب ماشي".

وعن زيارة شيرين لمنزل صديقتها بواسطة عربة إسعاف، أوضح: "موضوع بقي عربية الإسعاف زينه عدت على شيرين في يوم قالتلها أنا حاسه إني تعبانه، قلت لها في مستشفي الجوي أهي قريبه يلا بينا، راحت واطمنت عليها وهما هناك الدكاتره طلبت منظار خدت بينج و ماكنتش قادره تركب العربية، خدوها بسيارة إسعاف لحد بيتها دي كل الحكاية".

وتابع: "ليه بقي تحديدا الاتنين دول واقفين جمبها بجد عشان دول عشرة العمر نعرف بعض من قبل ما حد فيهم يبقي معروف من زمان، عشره وستر وغطا وحاجات كتير اوى اي حد تاني بقي كله بيتاجر بيها الناس دي بقي دلوقتي هتزعل مني جدا عشان مكنوش عايزين حد يعرف اي حاجة عشان ميتفهموش غلط، دي كل الحكايه اي حاجه بره الكلام ده أقسم بالله هري".

يذكر أن مصدر مقرب من المطربة شيرين عبد الوهاب، كشف لـ "مصراوي"، أسباب نقلها داخل سيارة إسعاف إلى منزل صديقة لها.

وقال المصدر إن شيرين كانت تعاني من نزلة برد قوية، وخوفا من تحول المرض إلى التهاب رئوي، وافقت على اقتراح نقلها في سيارة الاسعاف، إلى منزل صديقة لها، للحصول على العلاج اللازم.

الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، عن مساعيه لدعم المطربة بمشاركة مجموعة من الأصدقاء، ومتابعة من وزير التضامن مايا مرسي.

