كتب- أحمد عادل:

تباشر النيابة العامة التحقيق مع سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي، لاتهامه بالتعدي على طالب بالضرب، بسبب تحويله طريقة دفع الرحلة إلى كريدت.

تعود تفاصيل الواقعة، حينما استقل طالب سيارة تابعة لتطبيق نقل ذكي في طريقه إلى المنزل، وأثناء الرحلة اكتشف الطالب عدم امتلاكه نقودًا كافية، فقام بتحويل طريقة الدفع من "نقدي" إلى "كريدت" عبر التطبيق.

بمجرد تلقى السائق إشعارًا من التطبيق بتغيير وسيلة الدفع، انفعل بشدة وبدأ في توجيه ألفاظ نابية للطالب، ورفض إتمام الرحلة إلا بتحصيل الأجرة نقدًا.

وحين أخبره الطالب بأنه لا يحمل أموالًا، طلب السائق منه مغادرة السيارة، وهو ما حدث بالفعل.

وقالت والدة الطالبة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، "ابني نزل من العربية وهو متضايق من السباب، وقفل الباب بشدة، فالسائق جري وراه ووقعه على الأرض وفضل يضرب فيه بطريقة وحشية".

وأضافت أن نجلها أُصيب بجرح قطعي في الشفة العلوية استلزم 16 غرزة، فضلًا عن كدمات وسحجات بالوجه، مشيرة إلى أنها حررت محضرًا بالواقعة، وأحيل المحضر للنيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها في الواقعة.