سقوط "نصاب الشهادات".. أوهم الشباب بوظائف كبرى مقابل المال

كتب- أحمد أبوالنجا:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص".

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهم، والمقيم بمحافظة القليوبية، أنشأ كيانًا تعليميًا وهميًا في دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وزعم من خلاله منح شهادات مهنية مزيفة.

وتبيّن أن المتهم كان يروج لتلك الشهادات باعتبارها معتمدة وتؤهل حامليها للحصول على فرص عمل في شركات ومؤسسات كبرى، خلافًا للحقيقة، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها من الضحايا.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية المقر، وتم ضبط المتهم وبحوزته عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان، وهاتفان محمولان.

وبفحص الهاتفين فنيًا، عُثر على دلائل رقمية تؤكد نشاطه غير المشروع، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

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