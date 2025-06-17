"مخدرات وسلاح آلي وخرطوش".. الأمن العام يطارد تجار الكيف في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان – دمياط)، توجيه حملات أمنية مكثفة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

مديرية أمن أسيوط:

ضبط 10 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها أكثر من 5 كجم من مخدر الحشيش، ونحو 2 كجم من مخدر الشابو، وبحوزة 17 متهمًا (لـ10 منهم معلومات جنائية)، وضبط 42 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص 12 بندقية آلية، و22 بندقية خرطوش، و8 فرد محلي، وبحوزة 37 متهمًا (لـ10 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 686 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن أسوان:

ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها أكثر من 7 كجم من الحشيش، وأكثر من 3 كجم من البانجو، وكميات من مخدري الشابو والهيروين، وبحوزة 6 متهمين (لـ4 منهم معلومات جنائية)، ضبط 4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، بندقية آلية، وبندقية خرطوش، و2 فرد محلي، وتنفيذ 822 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط:

ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها أكثر من 7 كجم من الحشيش، و11 كجم من البانجو، وأكثر من 9 كجم من الهيدرو، وكميات من الهيروين، بحوزة 5 متهمين (لـ4 منهم معلومات جنائية)، وضبط 2 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص (فرد محلي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة.