قضية حبيبة الشماع.. قرار من النقض في طعن سائق "أوبر"

كتب- رمضان يونس:

حددت دائرة الإثنين "هـ" بمحكمة النقض بالقاهرة، جلسة 26 مايو المقبل، لنظر الطعن رقم 12533 لسنة 94 ق، المقدم من سائق "أوبر" على حكم سجنه 5 سنوات في واقعة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة الشروق".

و تقدم عمرو عبد المنعم، محامي "سائق أوبر" المتهم بواقعة حبيبة الشماع، المعروف إعلاميًا بـ "فتاة الشروق" بطعن أمام محكمة النقض على حكم الاستئناف الصادر ضد موكله بالسجن 5 سنوات.

وأودع عبد المنعم، محامي "سائق أوبر" مذكرة بأسباب طعنه على حكم ثاني درجة الصادر ضد موكله في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 240 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة.

وأستند "عبد المنعم" في مذكرة الطعن على القصور في التسبب والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون.

وبرأت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بجلسة 22 أغسطس الماضي، سائق "أوبر" من تهمة خطف المجني عيها حبيبة الشماع، وخففت عقوبته من السجن 15 عامًا إلى السجن 5 سنوات عن تهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدرات، وغرمته 10 آلاف جنيه.

وأحالت النيابة العامة، المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

ووجهت النيابة العامة للمتهم 3 اتهامات في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق؛ الشروع في خطف المجني عليها "حبيبة الشماع" بطريق الإكراه رغماً عنها إذ أنها وحال استقلالها رفقته سيارة غية توصيلها لوجهتها بغي إقصائها عن العوام وفي سبيل ذلك أغلق نوافذ السيارة مقلتهما، إلا أنه قد أوقف أثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تمكن المجني عليها من القفز من السيارة زوداً عن حريتها، على نحو مما ورد بالتحقيقات.

كما حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقاد مركبة حال كونه واقعاً تحت تأثير مخدر، فضلا عن تزوير محررات رسمية.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للجنايات بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع التي توفيت 15 مارس الماضي بعدما قفزت من سيارة سائق أوبر خشية تعرضها للخطف.