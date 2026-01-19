حبس مع الشغل وكفالة لإيقاف التنفيذ وغرامات .. منطوق حكم الجنح في خناقة

كتب - رمضان يونس:

أصدرت محكمة جنح أكتوبر بالجيزة،حكمها في واقعة خناقة "كمبوند الفردوس" بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة التى أثارت الجدل حينها.

وقررت المحكمة أولاً عن الاتهام الأول: حبس الأول والثاني والثالث لمدة سنة واحدة وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ.

ثانيا، عن التهمة الثانية، حبس الاول والثاني والثالث 6 أشهر عن الإتلاف ـ وكفالة مالية 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.

ثالثا، حبس المتهم الأول 3 أشهر مع الشغل في واقعة السلاح الأبيض. والنفاذ وغرامة ألف جنيه والمصادرة.

رابعًا؛ عن الاتهام الرابع، بتغريم المتهمة 10 آلاف جنيه في واقعة السب والقذف والمصروفات الجنائية.

وأحالت نيابة أكتوبر الكلية برئاسة المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول بالجيزة القضية رقم 1370 لسنة 2025 جنح أكتوبر والمقيدة برقم 351 لسنة 2025 المتهم فيها موظف بالمعاش وزوجته ونجليه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا، 4 تهم؛ أولها إتلاف عمدًا سيارة المجني عليه"إسماعيل" والضرب والسب والقذف وحيازة سلاح.

نيابة أول وثالث أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، في وقت سابق؛ أخلت سبيل المتهمين في واقعة ضرب سائق "ميني فان سوزوكي" و تحطيم سيارته بكفالة بينما الزوجة بضمان محل الإقامة.

وخلال نظر جلسة التحقيق، واجهت نيابة أول وثالث أكتوبر بالجيزة، المتهم بتحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة، وخلال استجوابه أنكر "إ.ا" أمام جهات التحقيق الاعتداء على السائق، بينما أقر بإتلاف سيارته الـ"سوزوكي فان" خاصة المجني عليه.

وجهت النيابة العامة للمتهم تُهَم الاعتداء والبلطجة والتهديد بالعنف والإتلاف العمد، بينما وجهت إلى السائق المعتدي عليه اتهام الاعتداء على زوجة المتهم وإتلاف سيارتها الخاصة نتيجة المصادمة.

وكشف التقرير الطبي المبدئي الموقع على "إسماعيل عبد الغني"، الذي أصيب جراء اعتداء موظف بالمعاش عليه بالضرب، داخل كمبوند "الفردوس" بأكتوبر، والتسبب في إتلاف سيارة السائق، عن إصابته بكدمات أعلى فروة الرأس.

وأفاد التقرير الطبي الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن المريض حضر في 13 مارس 2025 الساعة 8.45 إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي،وبتوقيع الكشف الظاهري على المريض تبين وجود كدمات أعلى فروة الرأس ووجود كدمات بالأذن اليُمنى ووجود كدمات أخرى بالجسم.

وأوضح التقرير الطبي أن المريض يحتاج إلى فترة علاجية أقل من واحد وعشرين يومًا.

وكان المتهم (الموظف بالمعاش) قد اعتدى على سائق سيارة "فان سوزوكي"، بعد اصطدام السائق بسيارة زوجته، وهشم المتهم باستخدام آلة حادة السيارة التي يعمل عليها السائق، داخل كمبوند الفردوس، بمدينة 6 أكتوبر.