إعلان

لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة 39 متهمًا في قضية خلية العملة لـ 19 أبريل

كتب : صابر المحلاوي

03:47 م 21/01/2026

المستشار محمد السعيد الشربيني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 39 متهمًا في القضية رقم 580 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية العملة"، إلى جلسة 19 أبريل، لسماع مرافعة النيابة العامة.

وذكر أمر الإحالة أنه في الفترة من عام 2014 وحتى 15 أبريل 2020، تولى المتهمون من الأول حتى الرابع قيادة جماعة إرهابية، غرضها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس حتى الرابع عشر، ومن التاسع عشر حتى الثامن والثلاثين، انضموا إلى الجماعة محل الاتهام مع علمهم بأغراضها، بينما شارك المتهمون من الخامس عشر حتى الثامن والعشرين والتاسع والثلاثون في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون.

وأسندت النيابة إلى جميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب، كما وُجهت للمتهمين من الثامن حتى الثامن والعشرين تهمة ارتكاب عمل إرهابي، تمثل في شراء العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفي، بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر والإضرار بالموارد الاقتصادية، من خلال حجب دخول العملة الأجنبية وخفض احتياطي البلاد منها، بما ألحق ضررًا بالنظام البنكي والاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلية العملة المستشار محمد السعيد الشربيني التجمع الخامس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماتوا وهم ينتظرون الحلوى.. حكاية "عصافير الراهب" الثلاثة الذين غدر بهم
أخبار المحافظات

ماتوا وهم ينتظرون الحلوى.. حكاية "عصافير الراهب" الثلاثة الذين غدر بهم
الشرطة تضبط 12 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة
حوادث وقضايا

الشرطة تضبط 12 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة
مجلس الوزراء يوافق على تحويل 8 مدارس فنية إلى مدارس تكنولوجيا في الاتصالات
مدارس

مجلس الوزراء يوافق على تحويل 8 مدارس فنية إلى مدارس تكنولوجيا في الاتصالات
بعد قرار الإفراج عنه.. 10 صور للبلوجر محمد عبد العاطي بصحبة نجوم الفن
زووم

بعد قرار الإفراج عنه.. 10 صور للبلوجر محمد عبد العاطي بصحبة نجوم الفن
الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
اقتصاد

الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية .. وإسقاطها في حالات محددة
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الآن
رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي