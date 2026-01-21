قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 39 متهمًا في القضية رقم 580 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية العملة"، إلى جلسة 19 أبريل، لسماع مرافعة النيابة العامة.

وذكر أمر الإحالة أنه في الفترة من عام 2014 وحتى 15 أبريل 2020، تولى المتهمون من الأول حتى الرابع قيادة جماعة إرهابية، غرضها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس حتى الرابع عشر، ومن التاسع عشر حتى الثامن والثلاثين، انضموا إلى الجماعة محل الاتهام مع علمهم بأغراضها، بينما شارك المتهمون من الخامس عشر حتى الثامن والعشرين والتاسع والثلاثون في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون.

وأسندت النيابة إلى جميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب، كما وُجهت للمتهمين من الثامن حتى الثامن والعشرين تهمة ارتكاب عمل إرهابي، تمثل في شراء العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفي، بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر والإضرار بالموارد الاقتصادية، من خلال حجب دخول العملة الأجنبية وخفض احتياطي البلاد منها، بما ألحق ضررًا بالنظام البنكي والاقتصاد الوطني.

