الإعلان عن الفجور مقابل المال.. ضبط شخص وسيدة بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص وسيدة، لقيامهما بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بمحافظة الإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام المتهمين باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، دون تمييز.

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتهما هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

