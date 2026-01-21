كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عناصر التشكيل العصابي القائم على منصة "canlop" الإلكترونية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قيام عناصر تشكيل عصابي دولي يضم 15 شخصًا (منهم 3 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية)، تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم باستثمار أموالهم عبر الاشتراك بمنصة "canlop" وتحقيق أرباح مالية تصاعدية نظير قيامهم ببعض المهام كالتسويق الإلكتروني، وتحصيل مبالغ مالية منهم كرسوم اشتراك عبر محافظ إلكترونية.

ولإضفاء الشرعية على نشاطهم الإجرامي، عقد المتهمون ندوات ولقاءات مع عملائهم وروّجوا لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، أمكن ضبطهم، وبحوزتهم: 10 محافظ إلكترونية تحتوي على مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، و47 هاتف محمول، و5 تابلت، و3 أجهزة لاب توب، و253 شريحة هاتف محمول، وبانرات وأوراق دعاية تحمل اسم المنصة، وقدر قيمة المضبوطات بحوالي 9 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟