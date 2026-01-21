كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بتحطيم زجاج عدد من السيارات أثناء توقفها بأحد الشوارع بالسويس.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 20 الجاري، حيث تمكنت الخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة السويس من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، وبحوزته عصا خشبية أثناء قيامه بتحطيم زجاج السيارات دون مبرر.

وأوضحت الداخلية أن المتهم معروف لدى أهالي منطقته بإصابته بحالة اضطراب نفسي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

