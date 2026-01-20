إعلان

النيابة العامة تُجري تفتيشًا على مركز إصلاح وتأهيل أخميم | صور

كتب : أحمد أبو النجا

10:37 ص 20/01/2026 تعديل في 10:40 ص
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل أخميم"، وذلك في إطار توجيهاته بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وانتقل الفريق إلى المركز، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوّها مما ينتهك خصوصيتهم.

وقالت النيابة العامة في بيان لها إن الفريق استمع إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، ولم يُبدِ أيٌّ منهم شكاوى، مؤكدين تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

كما زار فريق النيابة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، واطمأن على انتظام النزلاء في تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وعاين صيدلية المركز، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة — مطالعًا دفاترها — إلى جانب المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.

وفي ختام الزيارة، تفقد الفريق أماكن إعداد الطعام، للتأكد من صلاحية الأغذية، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، تنفيذًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، وفقًا لما كفله الدستور والقانون، مع رصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.

