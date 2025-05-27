الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة ضد الشرطة بالبحيرة

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام رجال الشرطة بمحافظة البحيرة بتلفيق قضية لها، والاستيلاء على قطعة أرض زراعية مملوكة لوالدتها، واحتجازها داخل مسكنها.

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات أسرية بين الشاكية وشقيقاتها ووالدتهن من جهة، وبين شقيقهم من جهة أخرى، على خلفية نزاع على الميراث. وقد قام الأخير بالتعدي عليهن بالسب والضرب واحتجازهن داخل مسكنهن الكائن بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وقد تم تحرير عدة محاضر بالواقعة، ولا تزال قيد تحقيقات النيابة العامة، كما ثبت أن كافة الإجراءات قد تم اتخاذها في إطار من الشرعية والقانون.

وباستدعاء الشاكية، أقرت بأنها ادعت الواقعة كذبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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