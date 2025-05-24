الداخلية تكشف ملابسات فيديو "خناقة الخانكة" المثير

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بإستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية بنطاق محافظة القليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة طرف أول:"شخصين"، وطرف ثان: "أحد الأشخاص" جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

وبمواجهة المتهمين جميعًا أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب المزاح، سرعان ما تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام سلاح أبيض و عصا خشبية والتراشق بإلقاء قطع حجارة دون حدوث إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.