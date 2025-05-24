إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "خناقة الخانكة" المثير

06:16 م السبت 24 مايو 2025

خناقة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بإستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية بنطاق محافظة القليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة طرف أول:"شخصين"، وطرف ثان: "أحد الأشخاص" جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

وبمواجهة المتهمين جميعًا أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب المزاح، سرعان ما تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام سلاح أبيض و عصا خشبية والتراشق بإلقاء قطع حجارة دون حدوث إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خناقة الخانكة لداخلية يديو مثير على السوشيال ميديا لأمن لنيابة العامة لأمنة من القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

- مجدي الجلاد ضيف أول حلقتين من برنامج "الطريق إلى البرلمان"
الأحد المقبل.. مصراوي يٌطلق برنامج "الطريق إلى البرلمان"
- بيراميدز يتعادل مع صن داونز في الدقائق الاخيرة بنهائي دوري أبطال أفريقيا