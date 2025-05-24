كنز الجبل في قبضة الأمن.. 77 مليون جنيه وذهب خام مع "دهابة أسوان"

كتب ـ رمضان يونس:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مديرية أمن أسوان، من إلقاء القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 77 مليون جنيه وكميات من الذهب الخام، وذلك لتورطهم في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في المناطق الجبلية بالمحافظة الحدودية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 4 أشخاص، مقيمين بمحافظة أسوان، بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالمناطق الجبلية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية كبيرة، وكمية من أحجار الكوارتز، وقطعة معدنية يُشتبه في كونها ذهبية، وبعض الأدوات المستخدمة في سبك الذهب، بالإضافة إلى كمية من خام الذهب.

وبمواجهتهم، اعترفوا بأن المبالغ المالية المضبوطة – والتي تُقدر بنحو 77 مليون جنيه – من متحصلات بيع خام الذهب الناتج عن التنقيب غير المشروع.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.