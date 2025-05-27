"هزار ستات".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بورسعيد

كتب – علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله اعتداء عدد من الأشخاص على بعضهم البعض باستخدام أسلحة بيضاء، وذلك في نطاق محافظة بورسعيد.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 14 مايو الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة الضواحي بمديرية أمن بورسعيد من الأهالي بوقوع مشاجرة بين:الطرف الأول: أحد الأشخاص ونجليه (أُصيب اثنان منهم بإصابات متفرقة)، والطرف الثاني: أربعة أشخاص (لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة).

وتعود أسباب الواقعة إلى مشادة كلامية نشبت بين إحدى قريبات الطرف الأول وإحدى قريبات الطرف الثاني بسبب المزاح، مما دفع الطرف الثاني إلى التوجه لمحل عمل الطرف الأول لمعاتبتهم.

وخلال المقابلة، تطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، قام خلالها الطرف الثاني بالاعتداء على الطرف الأول باستخدام أسلحة بيضاء، مما أسفر عن الإصابات المذكورة.

وقد تم ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الطرف الثاني على ثلاثة أسلحة بيضاء. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.