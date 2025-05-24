سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في توجيه عدد من الضربات الأمنية الناجحة ضد الخارجين عن القانون، وأسفرت جهودها خلال الأيام الماضية عن ضبط تشكيلات عصابية متخصصة في سرقة متعلقات المواطنين، والدراجات، والمواقع الإنشائية، في إطار خطة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة الجرائم التي تروع المواطنين.

سرقة متعلقات المواطنين

تمكنت قوة أمنية من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"، كونا تشكيلاً عصابيًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين باستخدام أسلوب الخطف بالدراجات النارية.

وقد تم ضبط الدراجة المستخدمة في الوقائع، وبحوزتهما مبالغ مالية من متحصلات النشاط الإجرامي. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، كما أرشدا عن مالك محل هواتف محمولة كان يتلقى منهم المسروقات، حيث تم ضبطه بحوزته جميع المتعلقات المستولى عليها.

سرقة الدراجات الكهربائية

وفي واقعة أخرى، تم ضبط عاطل له معلومات جنائية تخصص في سرقة الدراجات الكهربائية باستخدام أسلوب توصيل الأسلاك، واعترف بارتكاب 4 وقائع، وقد تم ضبط كافة المسروقات بمنزله.

سرقة مواقع إنشائية

كما تم ضبط 3 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، شكلوا تشكيلاً عصابيًا لسرقة المواقع الإنشائية باستخدام أسلوب المغافلة، مستعينين بسيارتين تم ضبطهما. اعترف المتهمون بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم ضبط المسروقات بحوزة عميلهم، وهو تاجر خردة سيئ النية، تم ضبطه أيضًا وبحوزته جميع المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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