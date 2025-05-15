حكم نهائي بات.. "النقض" تؤيد إعدام قاتل "فتاة البراجيل" ذبحًا



كتب - رمضان يونس:

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من "أندرو. ح" وتأييد حكم محكمة الجنايات بإعدامه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة فتاة البراجيل"، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.

وكانت المحكمة قد نظرت طعن المتهم على حكم أول درجة الصادر من جنايات أوسيم، الذي قُدِّم في الموعد القانوني من خلال دفاعه "الطوبجي بباوي"، متضمنًا 6 أسباب للطعن، بينها: مخالفة قانون الإجراءات، والإخلال بحق الدفاع، وبطلان تشكيل الدائرة، وانتفاء نية القتل، وعدم توافر ظرف سبق الإصرار، إلى جانب الخطأ في تطبيق القانون.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل المجني عليها "أمل نصري" – نجلة خاله – عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك يوم 10 فبراير 2022، بمنطقة البراجيل. وأوضحت النيابة أن المتهم عقد العزم على قتلها بعد أن فشلت محاولته التعدي عليها جنسيًا، وعقب استغاثتها بالسكان ومحاولتها الدفاع عن نفسها.

وبيّنت التحقيقات أن المتهم اقتحم مسكن المجني عليها، وهددها بسلاح أبيض لإجبارها على نزع ملابسها، إلا أن صراخها واستغاثتها بشقيقها دفعته إلى طعنها بسكين غير حاد، ولعدم جدواه، اقتادها إلى غرفة أخرى واستل سكينًا حادًا وذبحها من رقبتها قاصدًا قتلها، ثم سرق هاتفها المحمول ولاذ بالفرار، وتم ضبطه لاحقًا.

كما واجه "أندرو. ح" تهمة الشروع في مواقعة المجني عليها بغير رضاها، إلا أن الجريمة لم تكتمل بسبب قدوم شقيقها "سامح نصري" وطرقه باب المسكن، ما دفع المجني عليها للاستغاثة.