إعلان

العربية اتفحمت.. حريق يلتهم سيارة أعلى كوبري أكتوبر- صور

01:07 م الإثنين 07 أبريل 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    حريق يلتهم سيارة أعلى كوبري أكتوبر (1)
  • عرض 16 صورة
    حريق يلتهم سيارة أعلى كوبري أكتوبر (1)_1
  • عرض 16 صورة
    حريق يلتهم سيارة أعلى كوبري أكتوبر (2)_1
  • عرض 16 صورة
    حريق يلتهم سيارة أعلى كوبري أكتوبر (3)_1
  • عرض 16 صورة
    حريق يلتهم سيارة أعلى كوبري أكتوبر (4)_1
  • عرض 16 صورة
    حريق يلتهم سيارة أعلى كوبري أكتوبر (2)
  • عرض 16 صورة
    حريق يلتهم سيارة أعلى كوبري أكتوبر (5)_1
  • عرض 16 صورة
    حريق يلتهم سيارة أعلى كوبري أكتوبر (6)
  • عرض 16 صورة
    حريق يلتهم سيارة أعلى كوبري أكتوبر (7)
  • عرض 16 صورة
    حريق يلتهم سيارة أعلى كوبري أكتوبر (4)
  • عرض 16 صورة
    حريق يلتهم سيارة أعلى كوبري أكتوبر (9)
  • عرض 16 صورة
    حريق يلتهم سيارة أعلى كوبري أكتوبر (8)
  • عرض 16 صورة
    حريق يلتهم سيارة أعلى كوبري أكتوبر (11)
  • عرض 16 صورة
    حريق يلتهم سيارة أعلى كوبري أكتوبر (5)
  • عرض 16 صورة
    حريق يلتهم سيارة أعلى كوبري أكتوبر (10)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

اندلع حريق ضخم قبل قليل، أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاه المؤدي إلى منطقة رمسيس، حيث اشتعلت النيران في سيارة ملاكي. وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه بسرعة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا حول الحريق، فتوجهت فرق الإطفاء إلى المكان على الفور. تم فرض كردون أمني حول الحريق، وتمكنت القوات من إخماد النيران التي دمرت السيارة بالكامل.

وفي المعاينة التي أجراها رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تبين أن النيران اشتعلت في السيارة بالقرب من منزل الوصلة المعلقة باتجاه دائرة قسم حدائق القبة، كما امتدت النيران إلى السور الخاص بالكوبري، مما أدى إلى احتراق جزء منه.

الحريق أسفر عن تفحم السيارة بشكل كامل، لكن لحسن الحظ لم يُسجل أي إصابات. تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق سيارة كوبري أكتوبر حريق سيارة ملاكي قوات الحماية المدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

الدولار يقفز إلى مستوى قياسي جديد في البنوك خلال تعاملات اليوم