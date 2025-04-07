العربية اتفحمت.. حريق يلتهم سيارة أعلى كوبري أكتوبر- صور

كتب- أحمد أبو النجا:

اندلع حريق ضخم قبل قليل، أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاه المؤدي إلى منطقة رمسيس، حيث اشتعلت النيران في سيارة ملاكي. وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه بسرعة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا حول الحريق، فتوجهت فرق الإطفاء إلى المكان على الفور. تم فرض كردون أمني حول الحريق، وتمكنت القوات من إخماد النيران التي دمرت السيارة بالكامل.

وفي المعاينة التي أجراها رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تبين أن النيران اشتعلت في السيارة بالقرب من منزل الوصلة المعلقة باتجاه دائرة قسم حدائق القبة، كما امتدت النيران إلى السور الخاص بالكوبري، مما أدى إلى احتراق جزء منه.

الحريق أسفر عن تفحم السيارة بشكل كامل، لكن لحسن الحظ لم يُسجل أي إصابات. تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.