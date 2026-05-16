كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي عدد من الأشخاص على آخر داخل سيارة ملاكي بمحافظة القليوبية بالسب والضرب.

ضبط طرفي فيديو تعدٍ داخل سيارة ملاكي في القليوبية

بالفحص أمكن تحديد أطراف الواقعة، وتبين أنهم طرف أول: المجني عليه "له معلومات جنائية"، وطرف ثان: 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بمحافظة القليوبية.

وتبين أن الواقعة تعود إلى يوم 23 أبريل الماضي، إثر نشوب مشاجرة بسبب قيام المجني عليه بمعاكسة زوجة أحد أفراد الطرف الثاني، ما دفعهم إلى استدراجه داخل سيارة والتعدي عليه بالضرب.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات السابقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

