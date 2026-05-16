تخفيضات تصل إلى 30%.. انطلاق مبادرة "أسبوع في حب مصر" بالدقهلية

كتب : رامي محمود

08:59 م 16/05/2026
    انطلاق مبادرة أسبوع في حب مصر بالدقهلية (2)
    انطلاق مبادرة أسبوع في حب مصر بالدقهلية (5)
    انطلاق مبادرة أسبوع في حب مصر بالدقهلية (1)
    انطلاق مبادرة أسبوع في حب مصر بالدقهلية (6)
    انطلاق مبادرة أسبوع في حب مصر بالدقهلية (7)
    انطلاق مبادرة أسبوع في حب مصر بالدقهلية (4)
    انطلاق مبادرة أسبوع في حب مصر بالدقهلية (8)

دشن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم السبت، مبادرة “أسبوع في حب مصر لأهل الدقهلية”، لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 15% إلى 30%، وذلك من داخل معرض المحافظة الدائم بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة.

مشاركة واسعة من 89 كيانًا تجاريًا

وتشارك في المبادرة الشركة القابضة للسلع الغذائية، إلى جانب القطاع الخاص والمجمعات الاستهلاكية والمعارض، بإجمالي 89 سلسلة تجارية ومولًا ومحلًا ومعرضًا، بهدف توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

هدف المبادرة.. تخفيف الأعباء عن المواطنين

وأكد المحافظ أن المبادرة تستهدف تحقيق التوازن في السوق وتوفير السلع الأساسية، والتخفيف عن كاهل المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة المصرية وقيادة الدولة.

معارض دائمة ومتابعة مستمرة للأسعار

وأشار اللواء طارق مرزوق إلى أن المحافظة وفرت عددًا من المعارض الدائمة في مواقع متميزة لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا استمرار التوسع في إنشاء معارض جديدة خلال الفترة المقبلة.

تشديد على الرقابة ومنظومة الخبز

وأوضح المحافظ أنه سيتم افتتاح منافذ جديدة لبيع الخبز بعدد من المراكز، مع تكثيف الرقابة على المخابز لمنع أي تلاعب في الوزن أو الجودة، مشددًا على سحب حصص المخالفين فورًا حال ثبوت أي تجاوزات.

استعدادات لعيد الأضحى ومواجهة المخالفات

كما أكد الانتهاء من تجهيز المجازر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع رفع حالة الاستنفار داخل الأجهزة التنفيذية، والتصدي لكافة أشكال التلوث السمعي داخل المحافظة.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات التموين والتنفيذيين بالمحافظة.

أسبوع في حب مصر الدقهلية تخفيض الأسعار السلع الغذائية

