شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الأحد، استقرارًا نسبيًا في حركة السيارات بشوارع ومحاور القاهرة الكبرى، تزامنًا مع إجازة البنوك بمناسبة أعياد عيد القيامة المجيد، مع انتشار مكثف للخدمات المرورية لمتابعة حركة السير على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على انسياب الحركة.

سيولة مرورية بمعظم المحاور

ورصدت المتابعات الميدانية سيولة واضحة في حركة السير بعدد من الطرق والمحاور الرئيسية، من بينها الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، فضلًا عن انتظام الحركة أعلى كوبري أكتوبر ومحيط وسط البلد، خاصة في مناطق رمسيس وعبد المنعم رياض، دون وجود معوقات مؤثرة.

كما انتظمت حركة السيارات على كورنيش النيل وميدان التحرير، مع انسياب مروري في الشوارع المؤدية إلى منطقتي القصر العيني وقصر النيل، وسط متابعة مستمرة من رجال الإدارة العامة للمرور.

انتظام الحركة في الجيزة والقليوبية

وفي محافظة الجيزة، شهدت شوارع الهرم والبحر الأعظم والمريوطية حالة من الانسياب المروري، إلى جانب سيولة نسبية في الطرق المؤدية إلى مناطق الوراق والمنيب، دون تسجيل أي تكدسات حادة.

أما في محافظة القليوبية، فسادت حالة من الهدوء والاستقرار المروري على الطرق الرئيسية، خاصة المحاور الرابطة بالقاهرة، مع انتشار الخدمات المرورية لتأمين الحركة ومنع حدوث تكدسات.

كثافات متوسطة في بعض المناطق

وظهرت كثافات مرورية متوسطة خلال ساعات الذروة ببعض المحاور الحيوية، خاصة الطريق الدائري وبعض مداخل القاهرة، إلى جانب تباطؤ نسبي في حركة السير بمحور صلاح سالم، دون تأثير كبير على الحركة العامة.

انتشار مروري مكثف

وتواصل الإدارة العامة للمرور الدفع بالأوناش والخدمات المرورية على مختلف الطرق، مدعومة بكاميرات المراقبة وغرف العمليات، لرصد أي أعطال أو حوادث والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على انتظام الحركة.