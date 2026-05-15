قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس "عاطل" 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بسرقة 3 "فيوزات كهربائية"من فيلا سفير إحدى الدول الأوروبية بالجيزة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بغرض سرقة الفيلا.

والتمس المحامي أسامة الكيلاني الدفاع الحاضر مع المتهم من جهات التحقيق، بعرض المضبوطات على لجنة فنية مختصة من شركة الكهرباء أو جهة فنية متخصصة، لبيان ما إذا كانت المضبوطات تحتفظ بالمواصفات الفنية والهندسية التي تصلح معها للاستخدام كفيوزات كهربائية، أم أنها عبارة عن قطع تالفة أو خردة فقدت خواصها الفنية ولا تصلح للاستخدام في شبكات الكهرباء.



سرقة فيلا السفير الأوروبي

بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة العمرانية بالجيزة، بلاغا من حارس فيلا سفير إحدى الدول الأوربية بالجيزة يفيد بانقطاع الكهرباء عن الفيلا، مؤكدًا في بلاغه أنه اكتشف بمعرفة شركة الكهرباء سرقة 3 فيوزات ألمنيوم ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن الفيلا فجأة.

لص الجيزة:سوابق تسول



الرائد مصطفى عاطف معاون مباحث قسم العمرانية، استعان بكاميرات المراقبة كدليل قوي في تتبع اللص إذ تبين أن المتهم "عاطل"، حيث تمكنت قوة من رجال البحث الجنائي من ملاحقة المتهم وإلقاء القبض عليه قبل هروبه ـ وبالكشف عليه تبين أنه سبق اتهامه في 4 قضايا تسول.

أمام رجال المباحث أقر اللص أنه قام بفتح صندوق الكهرباء من فيلا السفير الأوربي، وسرقة 3 فيوزات المونيوم، وبيعها لتاجر خردة بدائرة العمرانية الشرقية نظير مبلغ مالي.



بمواجهة تاجر "البيكيا" أكد أن المتهم حضر إلية وبحوزته الفيوزات الالمنيوم و أنه قام بشرائها منه مقابل مبلغ مالي، أمكن التحفظ عليهما لحين عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

