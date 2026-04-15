شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة والقليوبية، صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية ملحوظة خلال ساعات الذروة، بالتزامن مع توجه الموظفين والطلاب إلى أعمالهم ومدارسهم.

وسجلت محاور رئيسية تباطؤًا في حركة السيارات، أبرزها الطريق الدائري وكوبري أكتوبر ومحور 26 يوليو، إلى جانب مناطق وسط القاهرة وشارع رمسيس، نتيجة زيادة الأحمال.

خريطة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة والقليوبية

وفي الجيزة، ظهرت كثافات مرتفعة بشوارع الهرم وفيصل وميدان الجيزة ومحيط جامعة القاهرة، مع تباطؤ ملحوظ بسبب أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق، خاصة مع الغلق الجزئي عند تقاطع المريوطية، وتوجيه السائقين إلى طرق بديلة.

كما شهد الطريق الزراعي وطريق بنها الحر في القليوبية زحامًا، خاصة في الاتجاهات المؤدية إلى القاهرة، مع بطء حركة المركبات.

خدمات مرورية وأوناش في الشوارع.. خطة عاجلة لمواجهة التكدسات

في المقابل، ظهرت سيولة نسبية ببعض المناطق، منها ميدان التحرير وكورنيش النيل والطرق المؤدية إلى حلوان والملك الصالح، إلى جانب انتظام الحركة في عدد من الميادين والمحاور الحيوية.

كما دفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة المرورية على مختلف الطرق، لمساعدة قائدي السيارات في حالات الأعطال أو الحوادث، عبر الخط الساخن 01221110000، وذلك في إطار خطة الانتشار لتقليل الكثافات وتحقيق السيولة المرورية.

