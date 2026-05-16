أقامت "سماح.م"، 29 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بعد أقل من عامين على زواجها، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار مع زوجها، بعدما أقدم على خطف طفلهما حديث الولادة من المستشفى يوم ولادته، ثم اشترط عليها التنازل عن مصوغاتها الذهبية كاملة مقابل إعادته.

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت بعد قصة ارتباط تقليدية، وكانت تتوقع حياة مستقرة، إلا أن الخلافات بدأت مبكرًا بسبب الأوضاع المادية وسيطرة زوجها على تفاصيل حياتها، مشيرة إلى أنه كان دائم افتعال المشكلات واتهامها بالتقصير رغم محاولاتها للحفاظ على استقرار الأسرة.

"سماح" تطلب الخلع: خطف رضيعها وطالبها بذهبها فدية لإعادته

وأضافت أنها تحملت كثيرًا من أجل استمرار الزواج، خصوصًا خلال فترة الحمل، وكانت تظن أن قدوم الطفل سيغير من طباعه ويجعله أكثر مسؤولية، لكن ما حدث كان صدمة لم تتوقعها.

وأوضحت أن زوجها كان يلحّ عليها طوال فترة الحمل للتنازل عن ذهبها بحجة مروره بضائقة مالية، لكنها رفضت، معتبرة أن الأمر محاولة للاستيلاء على ممتلكاتها.

وتابعت: "يوم الولادة حضر إلى المستشفى بشكل طبيعي، واطمأن على حالتي، ثم طلب من الممرضة اصطحاب الطفل لإجراء بعض الفحوصات، وبعد دقائق اختفى ومعه الطفل وغادر المستشفى".

وأكدت أنها دخلت في حالة انهيار فور اكتشاف اختفاء رضيعها، وحاولت التواصل معه لكنه لم يجب، قبل أن يرسل لها رسالة نصية قال فيها إنه لن يعيد الطفل إلا بعد حصوله على الذهب كاملًا.

وقالت: "لم أصدق أن أبًا يمكن أن يفعل ذلك، شعرت بالعجز والخوف، ولم يكن أمامي سوى الاستعانة بأسرتي".

وأشارت إلى أن تدخل الأسرة أسفر عن إعادة الطفل بعد ساعات من التفاوض، لكنها أكدت أن الواقعة تركت أثرًا نفسيًا بالغًا لديها وأفقدتها الشعور بالأمان تجاه زوجها.

واختتمت دعواها قائلة: "أدركت أن استمرار الحياة معه مستحيل، فمن يساوم أمًا على رضيعها لا يؤتمن على أسرة، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة وطلبت الخلع".

وحملت الدعوى رقم 237 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة حتى الآن.

