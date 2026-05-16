كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلالهما سيدة من قيام طليق والدتها بمضايقتها وتهديدها بإلحاق الأذى بها وبأشقائها، إلى جانب تعاطيه المواد المخدرة وحيازته سلاحًا أبيض بمحافظة الإسماعيلية.

ضبط شاب متهم بتهديد طليقته في الإسماعيلية

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو، وتبين أنه له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وعُثر بحوزته على كمية من مخدري الحشيش والشابو، بالإضافة إلى السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وارتكاب الواقعة محل الاتهام نتيجة خلافات عائلية مع القائمة على النشر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

