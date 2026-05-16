إعلان

ضبط شاب متهم بتهديد طليقته وتعاطيه مخدرات وحيازته سلاح بالإسماعيلية

كتب : صابر المحلاوي

08:40 م 16/05/2026

ضبط تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلالهما سيدة من قيام طليق والدتها بمضايقتها وتهديدها بإلحاق الأذى بها وبأشقائها، إلى جانب تعاطيه المواد المخدرة وحيازته سلاحًا أبيض بمحافظة الإسماعيلية.

ضبط شاب متهم بتهديد طليقته في الإسماعيلية

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو، وتبين أنه له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وعُثر بحوزته على كمية من مخدري الحشيش والشابو، بالإضافة إلى السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وارتكاب الواقعة محل الاتهام نتيجة خلافات عائلية مع القائمة على النشر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

اقرأ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخدرات سلاح أبيض خلافات عائلية وزارة الداخلية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول صورة رومانسية.. أحمد الفيشاوي مع كاميلا فيونا بعد إعلان ارتباطهما
زووم

أول صورة رومانسية.. أحمد الفيشاوي مع كاميلا فيونا بعد إعلان ارتباطهما
وصول 7 آلاف حاج سياحة إلى الأراضي السعودية حتى الآن.. (صور)
أخبار مصر

وصول 7 آلاف حاج سياحة إلى الأراضي السعودية حتى الآن.. (صور)
سرقة فيلا السفير الأوروبي.. 3 فيوزات أوقعت "لص العمرانية" في مأزق
حوادث وقضايا

سرقة فيلا السفير الأوروبي.. 3 فيوزات أوقعت "لص العمرانية" في مأزق

وصول 7 آلاف حاج سياحة إلى الأراضي السعودية حتى الآن.. (صور)
أخبار مصر

وصول 7 آلاف حاج سياحة إلى الأراضي السعودية حتى الآن.. (صور)
اللواء نصر سالم: مشاهد الصاعقة مقصودة ويجب إظهار القوة للعدو
أخبار مصر

اللواء نصر سالم: مشاهد الصاعقة مقصودة ويجب إظهار القوة للعدو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 اتحاد العاصمة (نهاية الشوط الأول)
الزمالك ضد اتحاد العاصمة.. ماذا يحدث في ستاد القاهرة بـ نهائي الكونفدرالية؟ (تغطية خاصة)
مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في الكونفدرالية.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز باللقب وحظوظ اللاعبين
شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية