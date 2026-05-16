شعبة القصابين: الجزار مش عارف يعيش وهامش ربحه لا يتجاوز 7%

كتب : داليا الظنيني

08:57 م 16/05/2026

أسعار اللحوم

قال هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، إن اللحوم متوفرة حالياً بأنواعها البلدية والمستوردة مع قرب عيد الأضحى، بأسعار تبدأ من 350 جنيهاً.

وأوضح عبد الباسط خلال مداخلة عبر "مودرن"، أن الشركة القابضة طرحت لحوماً سودانية وجيبوتية بالمجمّعات الاستهلاكية بأسعار بين 350 و400 جنيه وبكميات كبيرة.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم البلدية داخل محال الجزارة تتراوح بين 470 و520 جنيهاً، مؤكداً توفر الأضاحي بالأسواق بشكل طبيعي.

ولفت إلى أن "الجزار دلوقتي مش عارف يعيش، هامش ربحه ما بيزودش 7%، والشاري بيشتري نص عجل أو ذبيحة كاملة ويتحمل أعباء كبيرة وتراجع إقبال على الشراء".

وأكد أن مصر دولة غير منتجة للحوم بشكل كافٍ، ولا تمتلك مراعٍ طبيعية أو زراعات أعلاف تغطي الاحتياجات المحلية.

وشدد رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية على أن 70% من الأعلاف مستورد، فارتفاع الدولار واليورو والتضخم العالمي هي الأسباب الحقيقية لزيادة الأسعار.

أسعار اللحوم

